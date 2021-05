Filha de Fábio Jr nega boatos de surto do pai após discurso de Fiuk no ‘BBB 21’: ‘Não sei se dou risada ou se choro’

Sites de fofoca afirmam que o interprete de ‘Alma Gêmea’ jogou um vaso no chão ao ouvir a fala do filho, que disse em rede nacional que sua família está passando por problemas financeiros

Reprodução/Instagram/OficialTaina Tainá Galvão, irmã de Fiuk, desmentiu boatos sobre o pai



A cantora Tainá Galvão, irmã de Fiuk, negou, na noite de segunda-feira, 3, os boatos envolvendo o pai Fábio Jr. No domingo, 2, em discurso para justificar porque deveria ser o ganhador do “BBB 21“, o artista afirmou que sua família está passando por problemas financeiros e, por isso, precisava do prêmio de R$ 1,5 milhão. “Agora eu vou falar como nunca falei, porque eu vim aqui pra me expor, pra arriscar minha vida inteira nesse programa. Ao contrário do que todo mundo pensa, eu tenho muito problema. Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até o meu computador”, disse Fiuk. “Minha família também precisa de ajuda, principalmente minha mãe, eu quero muito, por tudo o que é sagrado nessa vida, ganhar esse prêmio”, completou. A fala do cantor logo virou meme nas redes sociais. “O drama de Fiuk: morando de favor na casa do ‘BBB 21′”, brincou um internauta.

O discurso do artista fez com que boatos sobre a reação de Fábio Jr. surgissem. Um deles afirma que, em um momento de revolta, o interprete de “Alma Gêmea” teria jogado um vaso no chão. “Fake news”, afirmou a irmã do participante. “Não sei se dou risada, se eu choro ou se fico revoltada. Fábio Jr. quebrou vaso foi demais, sério”, se divertiu Tainá Galvão. Para diminuir ainda mais os rumores, Fábio Jr. apareceu na edição de segunda-feira do programa. “Ae, filhote, caramba! Parabéns para vocês, não é fácil não. Eu também agradeço por ter compartilhado essa experiência com vocês. Beijão, filhote. Beijão, Juliette. Beijão, Camilla. Fiquem com Deus”, disse. No entanto, após a aparição do cantor, mais uma mentira surgiu. Segundo um site, Fábio teria sido internado na madrugada desta terça-feira, 4. Tainá, então, desmentiu mais esse boato. “Por que fazem isso com a gente?”, questionou.

As cestas básicas chegando na casa do Fábio Jr depois do discurso do Fiuk pic.twitter.com/CuJVnaYRjG — Aleff Artemio (@ArtemioAleff) May 3, 2021

O discurso do Fiuk ontem foi tipo assim#bbb21 pic.twitter.com/zgHTKA3kIL — A amiga ácida do rolê (@Felipefkw) May 3, 2021