Filha de Fafá de Belém é criticada ao falar que Bolsonaro tem ‘bafo de cocô’

Mariana Belém sofreu ataques virtuais ao fazer um comentário sobre o estado de saúde do presidente

Reprodução/Instagram/maribelem Mariana Belém, filha de Fafá de Belém, foi criticada por apoiadores de Bolsonaro



A atriz e cantora Mariana Belém, filha da também cantora Fafá de Belém, foi criticada nas redes sociais por fazer um post polêmico na última quarta-feira, 14, sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. “Os soluços/arrotos eram merda subindo? Ele foi intubado para não respirar o líquido fecal subindo pelo estômago? Imagina o bafo, Brasil”, escreveu Mariana no Twitter. O presidente foi diagnosticado com suboclusão intestinal e está internado em São Paulo sem previsão de alta. Bolsonaro já vinha se queixando há dias de um desconforto abdominal e excesso de soluços. Após fazer o post que comenta sobre o estado de saúde do presidente, a filha de Fafá de Belém passou a sofrer ataques virtuais dos apoiadores de Bolsonaro.

Nesta quinta-feira, 15, Mariana voltou às redes sociais para se defender das críticas e comentou que sua família também foi envolvida da história. “Estou sendo atacada pelos bolsominions porque falei do bafo de cocô. Não comemorei doença, não desejei mal, falei apenas que o soluço era restos fecais subindo (isso está nas matérias sobre a internação). Resultado: atacam a mim, minha mãe e falam das minhas filhas. Previsível”, postou a atriz, que é mãe de Laura, de 8 anos, e Júlia, de 4 anos. A filha de Fafá de Belém também disse que em nenhum momento desejou mal ao presidente. “Queria que vocês achassem nesse tweet onde eu desejei ou comemorei a internação. A informação do líquido fecal está nas matérias que saíram sobre a internação. Isso é um comentário meu. Não há desejo de mal ou celebração abaixo”, concluiu.

Os soluços/arrotos eram merda subindo? Ele foi intubado pra não respirar o líquido fecal subindo pelo estômago?

IMAGINA. O. BAFO. BRASIL. — Mari Belém (@MarianaBelem) July 14, 2021

To sendo atacada pelos bolsominions porque falei do bafo de cocô. Não comemorei doença, não desejei mal, falei apenas que o soluço era restos fecais subindo (ISSO ESTÁ NAS MATÉRIAS SOBRE A INTERNAÇÃO). Resultado: atacam a mim, minha mãe e falam das minhas filhas. PREVISÍVEL https://t.co/zdeu7Eep17 — Mari Belém (@MarianaBelem) July 15, 2021