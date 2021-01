Filha de John Reilly presta homenagem ao pai, morto aos 84 anos

Ator fez sucesso em ‘General Hospital’ e participou de outras grandes produções como ‘Dallas’ e ‘Barrados no Baile’

Reprodução/Instagram/hicaitlinreilly Caitlin Relly postou uma foto antiga com o pai, John Reilly



O ator John Reilly, conhecido por participar de “General Hospital” e de séries como “Barrados no Baile”, morreu no último sábado, dia 9, aos 84 anos. A informação foi confirmada por uma de suas filhas, a atriz Caitlin Relly, em post no Instagram. A causa da morte não foi divulgada. “John Henry Matthew Reilly também conhecido como Jack. A luz mais brilhante do mundo se apagou. Imagine a melhor pessoa do mundo. Agora imagine essa pessoa sendo seu pai. Estou tão grata por ele ter sido meu. Estou tão grata por ter chegado a tempo de abraçá-lo e dizer adeus. Sinceramente, não sei o que vou fazer, mas sei que ele estará comigo. Eu te amo para sempre papai”, escreveu Caitlin na legenda da publicação.

Nascido em 11 de novembro de 1936, John Reilly começou sua trajetória artística com participações em séries como “Death Valley Days” e “Gunsmoke”. Também integrou o elenco de “As the World Turns”, “Passions”, “Dallas” e “Barrados no Baile”. Um dos personagens mais marcantes da sua carreira foi Sean Donely na novela americana “General Hospital”, da qual participou por 11 anos. A produção do seriado pretende fazer homenagem ao ator em episódio especial. Reilly deixa a mulher, Liz, e as três filhas do casal.

*Com informações da Agência Estado.