Filha de Nicette Bruno se recupera da Covid-19 e recebe alta

A atriz Barbara Bruno, 64, foi internada no fim de abril, intubada no dia 2 de maio e deixou o hospital nesta terça, 18

Reprodução/Instagram/bethgoulartoficial/03.05.2021 Barbara Bruno ficou entubada entre os dias 2 e 10 de maio



A atriz Barbara Bruno, 64 anos, filha de Nicette Bruno, recebeu alta do hospital em que estava internada após se recuperar da Covid-19. Ela foi internada no fim de abril e chegou a ser intubada durante o processo, ficando nesta condição até o dia 10, quando foi extubada. A alta médica veio nesta terça-feira, 18, quando Barbara deixou o hospital. A informação foi confirmada pela filha de Barbara, Vanessa Goulart, através de publicação no Instagram: “Que alegria! Que vitória! Ela é uma vencedora! Obrigada a todos que mandaram as melhores energias! Foi fundamental! Obrigada a equipe médica! Gratidão eterna!”, disse Vanessa. Em dezembro de 2020, a mãe de Barbara, Nicette, morreu aos 87 anos vítima da Covid-19.