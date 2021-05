MC Kevin: Ex-namorada revela reação da filha ao saber sobre a morte do pai

Soraya, de 5 anos, é a única filha do funkeiro; ‘Disse que ele virou uma estrelinha e que está com o papai do céu’, contou a mãe da criança

Reprodução/Instagram Após cair do 5º andar de um hotel localizado no Rio de Janeiro, o funkeiro morreu aos 23 anos no último domingo, 16



A ex-namorada de MC Kevin, Evelin Gusmão, compartilhou com os seguidores em suas redes sociais nesta quarta-feira, 19, um relato contando como sua filha Soraya, de 5 anos, reagiu ao saber sobre a morte do pai. “Ela está bem, é muito pequena para entender tudo que vem acontecendo. Contei sobre o papai e ela me fez várias perguntas. Na noite do acidente, assim que eu soube, fiquei muito nervosa e chorei demais. Ela me abraçou, chorou junto comigo e perguntou o que estava acontecendo. Naquele momento, não consegui contar”, revelou. Após cair do 5º andar de um hotel localizado no Rio de Janeiro, o funkeiro morreu aos 23 anos no último domingo, 16.

De acordo com o relato publicado por Evelin, a filha do cantor recebeu a informação de sua morte na segunda-feira, 17. “Na manhã do outro dia, contei que ele virou uma ‘estrelinha’ e que está com o ‘papai do céu’ em um lugar maravilhoso. Além disso, também falei que o papai continua a amando demais, que ela deve guardá-lo no coração para sempre.” A mãe reiterou que familiares estão ajudando a distrair a criança neste momento. “Depois que eu contei, ela ficou me olhando, perguntou algumas coisas, se calou e subiu. A irmã dela me disse que, assim que chegou lá em cima, Soraya juntou as mãozinhas, fechou os olhos e limpou o rosto. A todo o tempo, ela está rodeada de pessoas que a distraem e a amam muito. Todas as lembranças dela com o pai são alegres – assim que ela o levará no coração. Ele se foi, mas aqui fica a pequena que possui o mesmo jeito e alegria do pai – a maior lembrança dele”, concluiu a ex-namorada de MC Kevin. Ela também agradeceu o carinho e apoio que tem recebido nas redes sociais.