Filho de Arnold Schwarzenegger conquista 1º lugar em torneio de fisiculturismo

Ao seguir o legado do pai, Joseph Baena, de 28 anos, venceu o Iron Gladiator da International Natural Bodybuilding Association (INBA) em diferentes categorias

Reprodução / Instagram -Joseph Baena “É assustador ser comparado a esses gigantes e sentir que você precisa corresponder a essas expectativas”, afirmou à Fox News.



Joseph Baena, filho de Arnold Schwarzenegger, de 28 anos, seguiu os passos do pai e conquistou o primeiro lugar no Iron Gladiator da International Natural Bodybuilding Association (INBA), realizado no sul da Califórnia no domingo (6).

Em entrevista à Fox News, o fisiculturista afirmou estar animado para apresentar os resultados de seu trabalho. “É minha segunda competição”, disse antes do evento. “Estamos prontos para a estreia e empolgados para começar.” Ele acrescentou que escolheu a INBA por considerá-la uma das federações mais respeitadas do fisiculturismo natural.

Na apresentação, o atleta subiu ao palco de traje preto e posou segurando uma espada de prata e um capacete. Antes da competição, ele compartilhou a preparação nas redes sociais e escreveu: “Bronzeado e inscrito! Pronto para o show de amanhã”.

Além do título principal, Baena conquistou o primeiro lugar nas categorias Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Men’s Classic Physique True Novice e Men’s Classic Physique Novice, além do segundo lugar na Men’s Classic Physique Open Class C. Após a vitória, agradeceu o apoio recebido, mas indicou que pretende seguir competindo.

O filho de Arnold Schwarzenegger também mostrou recentemente parte de sua rotina de treinos ao lado do pai. “Você precisa chocar os músculos!”, escreveu em uma publicação. Em vídeo, Schwarzenegger aparece ajustando a postura do filho durante o treino.

Além do fisiculturismo, Joseph vem construindo carreira como ator, com trabalhos como o filme “Gunner” (2024), e já estampou a capa da revista Men’s Health. Ele afirma buscar identidade própria diante das comparações. “Foi um ano de grande crescimento, de descobrir quem eu sou e ganhar segurança e confiança, independentemente dos desafios e comparações”, disse.

Segundo ele, a pressão é comum a filhos de figuras bem-sucedidas. “É assustador ser comparado a esses gigantes e sentir que você precisa corresponder a essas expectativas”, afirmou à Fox News.