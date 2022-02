Filho de Faustão completa 18 anos e dá beijão em namorada, de 33 anos; veja

João Guilherme Silva celebrou seu aniversário ao lado da modelo Schynaider Moura e de famosas como Marina Ruy Barbosa e Giovanna Lancellotti

Reprodução/Instagram/schynaider João Guilherme Silva está namorando com a modelo Schynaider Moura



João Guilherme Silva, filho do apresentador Fausto Silva, completou 18 anos na última quarta-feira, 2, e celebrou a data ao lado de amigos e da namorada, a modelo Schynaider Moura, de 33 anos. A relação se tornou pública há pouco mais de uma semana, quando o jovem postou uma foto da modelo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Schynaider chegou a comentar o post com um emoji de coração, mas a publicação repercutiu tanto que o filho de Faustão decidiu bloquear todos os comentários. Desde então, o casal estava se mantendo discreto nas redes sociais.

No entanto, durante o aniversário de João Guilherme, Schynaider postou alguns stories da festa no Instagram e o que chamou atenção é que, em um dos vídeos, ela aparece recebendo um beijo do namorado. A atriz Giovanna Lancellotti foi uma das artistas que compareceu no evento, que contou com um karaokê no qual a atriz Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, soltaram a voz. A vida pessoal de João Guilherme tem atraído os olhares do público desde a ida de Faustão para a Band, isso porque o filho do apresentador começou a ajudar o pai a comandar o programa diário que ele assumiu na nova emissora após deixar os domingos da Globo.