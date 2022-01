Faustão quebra o silêncio e fala sobre atitude da Globo de antecipar sua saída

Apresentador vai comandar um programa diário na Band, que estreia próximo dia 17 de janeiro

Reprodução/Band/12.01.2022 Faustão entendeu a atitude da Globo e disse que se precipitou ao anunciar ida para a Band



Meses após deixar emissora em trabalhou por 33 anos, Fausto Silva decidiu comentar sobre a atitude da Globo de antecipar sua saída do ar. Em janeiro do ano passado, Faustão pegou o público de surpresa ao anunciar que deixaria a emissora em dezembro de 2021. Em abril do mesmo ano, a Band anunciou que tinha contratado o apresentador e isso não teria agradado a Globo. Em junho, Faustão teve um problema de saúde e ficou internado, com isso, Tiago Leifert foi escalado às pressas para comandar o “Domingão”. O desempenho do ex-apresentador do “BBB” foi tão elogiado que a emissora decidiu antecipar a saída de Fausto e colocar Tiago para comandar a “Super Dança dos Famosos”. Na ocasião, a Globo disse em nota que tomou essa decisão por “por razões estratégicas e internas” e Faustão não teve a oportunidade de se despedir do público.

O ex-apresentador do “Domingão” quebrou o silêncio e falou do assunto pela primeira vez. Em sua participação no podcast “Rap 77”, Faustão disse que entendeu a atitude da Globo. “Isso é uma coisa normal. Eu não posso falar nada, fiquei no lugar 33 anos, fui muito feliz lá, consegui trabalhar com gente como o Boni, foi o melhor presente que a vida me deu. Daniel Filho, Carlos Manga, Paulo Ubiratan, trabalhei com gente que fez a televisão brasileira. A partir do momento que eu me antecipei dizendo que eu ia voltar para a Band, é claro que eles não iam me deixar na vitrine. Página virada e olha para frente”, afirmou. O comunicador vai assumir um programa diário na Band que estreia no próximo dia 17 de janeiro. Faustão contou que esse foi um pedido da sua nova casa, pois a emissora precisava de uma programação. Ele topou o desafio, mas pediu para ter uma atração diferente por dia em seu programa, e assim vai acontecer. A atração contará com show de calouros, competição de dança, muita música e famosos comendo pizza e churrasco.