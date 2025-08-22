Filho de Faustão, João Silva reúne famosos em noite de comemoração no Morumbi

João Silva promove a 'Festa do João', realizada na casa da família no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo

João Silva promoveu nesta quinta-feira (21) a “Festa do João”, realizada na casa da família no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. A celebração teve como objetivo marcar um momento importante na vida pessoal e profissional do apresentador, que acaba de estrear no SBT com o “Programa do João”. O evento reuniu amigos, familiares e diversas personalidades do meio artístico, como Gustavo Mioto, Gabi Martins, Adriane Galisteu, Luiza Possi, além de nomes como Sonia Abrão, Leda Nagle, Christina Rocha, João Augusto, Otávio Mesquita, Júlia Gomes, Naiara Azevedo, Beatriz Reis, Lucas Guimarães e Cariúcha. Também estiveram presentes sua mãe, Luciana Cardoso, e os irmãos Rodrigo e Lara.

A comemoração foi planejada inicialmente para o dia 7 de agosto, mas precisou ser adiada em razão do delicado estado de saúde de Fausto Silva, pai de João. Faustão passou por novos procedimentos relacionados ao transplante de coração, realizado em 2023, e de rim, em 2024, e segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O “Programa do João”, exibido aos sábados após o “Sabadou com Virgínia”, propõe uma mescla entre figuras consolidadas da televisão e personalidades que se destacaram nas redes sociais. A nova atração surge após a passagem de João pela Band entre 2023 e 2025.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert