Filipe Ret se incomoda ao ser comparado com filho de Jair Bolsonaro

Jair Renan Bolsonaro, conhecido como filho 04, respondeu o rapper após o post gerar repercussão

Reprodução/Instagram/filiperet/bolsonaro_jr/07.06.2021 Filipe Ret não gostou de ser comparado a Jair Renan Bolsonaro



O rapper Filipe Ret não gostou de ser comparado com Jair Renan Bolsonaro, conhecido como o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Após um seguidor apontar uma semelhança física entre dos dois, Jair Renan postou uma enquete nos stories do Instagram para saber a opinião das pessoas. Filipe decidiu se posicionar, tirou um print da publicação feita pelo filho de Bolsonaro e escreveu: “Me erra”. Com a repercussão, o filho 04 do presidente comentou sobre o assunto nas redes sociais: “O Felipe Ret postou ‘me erra’ porque eu recebi na caixinha de perguntas que eu era parecido com ele e coloquei lá [nos stories] uma enquete. Independente se ele gostou ou não… aí, Felipe, vou continuar ouvindo suas músicas. Valeu”. Em seguida, Jair Renan abriu uma nova caixinha de perguntas nos stories para interagir com seus seguidores e colocou de fundo a música Neurótico de Guerra, de Filipe Ret com participação de Mãolee. O assunto repercutiu nas redes sociais. “Algum doido mandou na caixinha de perguntas do filho do Bolsonaro que ele parece Filipe Ret. Estou rindo muito, coitado do Ret”, comentou uma pessoa no Twitter. “E o filho do Bolsonaro que respondeu uma pergunta no Insta falando que ele parecia com o Filipe Ret e o Ret esculachou ele (risos). Eu amo”, escreveu outra. “Aí, eu não estou aguentando o Filipe Ret sendo comparado com o filho do Bolsonaro (risos)”, acrescentou mais uma.

OH FILIPE RET KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/xlZ76PHmGN — gado vacinado 🐊♥️ (@jesuisgado) June 7, 2021

Algum doido mandou na caixinha de perguntas do filho do Bolsonaro que ele parece Filipe ret 😂😂😂😂😂😂 tô rindo mt, coitado do Ret — __Fada🧚🏻‍♀️ (@lidiahildebrnd) June 7, 2021

E o filho do Bolsonaro que respondeu uma pergunta no insta falando que ele parecia com o Filipe Ret e o Ret esculachou ele HAHAHAHAHHAAH EU AMO — 𝖆𝖈𝖔𝖘𝖙𝖆 (@beatrizacosta__) June 7, 2021

ai eu nao to aguentando o filipe ret sendo comparado com o filho do bolsonaro KKKKKKKKKKKKK — belzinha💛 (@olivrguiar_) June 7, 2021