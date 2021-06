Mãe de MC Kevin fala de herança e ataques nas redes sociais: ‘Não me respeitam’

Valquíria Nascimento contou que tem recebido mensagens com críticas ao filho desde que ele morreu

Valquíria Nascimento, mãe do cantor MC Kevin, fez um desabafo nas redes sociais no último domingo, 6. Segundo a mãe do funkeiro, ela não tem paz desde que o filho morreu, no dia 16 de maio, após cair do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. “Tudo muito recente, ainda estou bastante abalada. Muita coisa, muita conversa, muita fofoca, muita especulação. Não gosto de aparecer, prefiro ficar na minha, mas nos últimos dias está acontecendo muita coisa que não está me agradando”, comentou Valquíria nos stories do Instagram. Ela pediu para que as pessoas parem de usar as redes sociais para disseminar ódio contra ela e sua família. “Deixa o Kevin descansar em paz, vai orar por ele, vai acender uma vela, vai fazer qualquer coisa. Deixa a gente em paz, deixa a família da gente em paz, deixa a filha dele [de 5 anos] em paz, deixa as pessoas que a gente ama em paz. Desde quanto o Kevin foi embora eu não tenho vida, as pessoas não me respeitam. Estou com vontade de sumir de tanta coisa que tem na minha cabeça”, afirmou.

Durante seu desabafo, a mãe de Kevin contou que tem recebido mensagens dizendo que o filho dela “não era nenhum bebezinho” e que “ele estava drogado” quando caiu da sacada do prédio. “Eu não estava lá para proteger ele, para tirar ele de lá, para segurar na mão dele como qualquer mãe faria. Não adianta vocês falarem de drogas porque ninguém é santo. Quando apareceu um santo, Ele [Jesus] foi crucificado. Se olha no espelho todo dia.” Valquíria também negou que a família esteja brigando pela herança do cantor. “Não tem ninguém brigando por nada aqui e eu nunca vou brigar. Kevin se importava com essas coisas materiais, ele não se apegava em nada. Se ele não se apegava em nada, imagina eu. Nunca quis nada de ninguém”, falou. A mãe do funkeiro também enfatizou que tem uma boa relação com a viúva de Kevin. “Não tenho nada contra a Deolane [Bezerra]. Ela convivia todos os dias comigo, a gente ainda se fala todos os dias. Perdemos uma pessoa que nós amamos e ponto final”, concluiu. Kevin morreu aos 23 anos e, segundo a perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o cantor caiu por acidente.