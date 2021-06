Cantor do Br’OZ reencontra a filha após 17 dias internado com Covid-19

Jhean Marcell foi internado em maio e precisou ir para a UTI após ter complicações respiratórias

Jhean Marcell passou mais de duas semanas internado por complicações da Covid-19



O cantor Jhean Marcell, integrante do grupo Br’OZ, recebeu alta após ser internado com Covid-19. O artista deu entrada no Hospital Santa Clara, em Uberlândia, Minas Gerais, no dia 20 de maio com um quadro de baixa saturação. Dois dias depois, ele precisou ser encaminhado para a UTI, pois o pulmão estava comprometido. Após 17 dias internado, o cantor celebrou sua saída do hospital, anunciada no último domingo, 6. “Quero agradecer a Deus e dizer que, sim, Ele é bom o tempo todo e que honrarei cada segundo desta experiência que passei com Ele! Aprendemos juntos o quão forte é o poder da fé e oração! Ao grande amor da minha vida, a minha espetacular esposa Bruna Barcelos, que dobrou seus joelhos, deixou Deus agir e conduziu tudo do lado de fora de uma maneira tão serena, forte, consciente e sempre muito certa e com fé na minha recuperação. Não tenho palavras para descrever o orgulho que tenho de ter ela do meu lado. Agradeço ao meu maior presente, minha filha Pietra, que sei que em todos os momentos, mesmo com 5 aninhos, pedia ao Papai do Céu para que Ele não me levasse agora. Ela é com certeza o meu maior combustível para sair dessa! Ela precisa de mim! Agradeço a toda equipe médica e enfermeiros do hospital Santa Clara”, escreveu o cantor no Instagram. O integrante do Br’Oz também postou uma foto com a esposa e a filha e comemorou esse reencontro: “Ver o choro dela [Pietra] ao me ver não tem preço! Obrigado Deus! Pela vontade d’Ele eu estou com elas de novo! Em casa! Minha família é meu maior combustível para viver”.