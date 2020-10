Finalmente! Gwen Stefani e Blake Shelton estão noivos

O casal se conheceu no The Voice americano, quando eram técnicos, em 2015, e estão juntos há 5 anos

Reprodução/Instagram O cantor Blake Shelton pediu Gwen Stefani em casamento



A cantora Gwen Stefani informou no seu Instagram nesta terça-feira, 27, que o cantor Blake Shelton a pediu em casamento. O casal se conheceu no The Voice americano, quando eram técnicos, em 2015, e estão juntos há 5 anos. Demorou, mas finalmente os cantores vão selar a união. “Sim, por favor”, escreveu Gwen em uma foto mostrando a aliança. Shelton foi menos contido na declaração: “obrigada por ter salvo a minha vida”. E continuou: “… e o resto da minha vida. Eu amo você. Eu ouvi um sim!”, comemorou.

O cantor country foi casado duas vezes. De 2003 a 2006, Blake foi casado com Kaynette Williams. Em 2011, o artista se casou com a também cantora country, Miranda Lambert. Já Gwen se casou apenas uma vez. Ela foi casada com o cantor inglês Gavin Rossdale de 2002 até 2015. A cantora se separou meses antes da cantora assumir seu romance com Blake. O casal teve 3 filhos juntos.