Acabou a espera: Harry Styles lança novo clipe gravado na Itália

É o quinto videoclipe do álbum ‘Fine Line’, lançado pelo britânico em dezembro de 2019

Divulgação/Twitter Harry Styles viajou para a Itália por dois dias para realizar a gravação de 'Golden'



Harry Styles lançou na tarde desta segunda-feira, 26, o clipe de “Golden”, o quinto videoclipe do álbum “Fine Line“. Enquanto o cantor estava na cidade de Nápoles, na Itália, algumas imagens vazaram na internet e deixaram os fãs curiosos. A espera finalmente acabou e agora podemos ver o resultado da viagem de dois dias de Harry ao país. No clipe, o ex-integrante da One Direction corre pelas ruas italianas, dirigindo um conversível e mergulha em uma cachoeira. A equipe do cantor lançou peças exclusivas inspiradas no vídeo e um filtro especial em tons amarelado para o Instagram para divulgar “Golden”.

O álbum “Fine Line” concorre à categoria Álbum Favorito Pop/Rock no American Music Awards deste ano. As nomeações foram divulgadas na manhã desta segunda. O cantor já lançou clipe de cinco faixas: o sucesso do TikToK “Watermelon Sugar“, “Lights Up“, “Adore You” e “Falling“. “Fine Line” é o segundo álbum de estúdio de Harry Styles e foi lançado em dezembro de 2019. O cantor não fará os shows da turnê previstos na América do Sul, México, Austrália e Nova Zelândia este ano em decorrência do coronavírus. O britânico tinha duas apresentações marcadas para outubro no Brasil.

Confira o videoclipe de “Golden”, lançado nesta segunda: