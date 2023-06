Flagra de Shakira com Lewis Hamilton em jantar choca fãs: ‘Trocou Twingo por uma Mercedes’

Cantora colombiana retornou a Barcelona, acompanhou corrida do piloto de F1 e aumentou rumores de affair

Reprodução/Instagram/shakira Shakira voltou a Barcelona para acompanhar corrida de Lewis Hamilton



A cantora Shakira, que atualmente mora nos Estados Unidos com os filhos, retornou a Barcelona para acompanhar o piloto da Mercedes Lewis Hamilton no Grande Prêmio da Espanha de F1 neste domingo, 4. De acordo com a imprensa internacional, a artista colombiana demonstrou animação durante a corrida. Depois de acompanhar o automobilista britânico na competição, ela foi flagrada (vaja imagem abaixo) em um restaurante coladinha nele. A foto viralizou nas redes sociais e aumentou os rumores de que a cantora estaria vivendo um affair com Hamilton.

“Shakira trocou um Twingo por uma Mercedes”, brincou uma pessoa no Twitter. “Sério, eu nunca achei que iria shippar a Shakira tão cedo com alguém, como eu estou shippando ela com o Hamilton, meu pai. Eles são literalmente um casal que nunca imaginei ver, mas olhando agora vejo que eles formariam um casal ridiculamente lindo”, comentou outra. “Chocada que a Shakira e o Lewis Hamilton estão juntos, não sei quem venceu mais”, especulou mais uma.

Nas redes sociais, a dona do hit Waka Waka postou uma foto sozinha e comentou: “Que bom estar de volta a Barcelona”. Os rumores de que a cantora e o piloto estariam se conhecendo melhor começaram no mês passado, quando Shakira foi vista embarcando em um iate na Flórida no qual Hamilton e alguns amigos estavam presentes. Vale lembrar que a colombiana não assume um relacionamento desde a sua conturbada separação de Gerard Piqué, em junho do ano passado.

