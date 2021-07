Nasce o primeiro filho de Boca Rosa e Fred: ‘Momento mágico’

O trabalho de parto, segundo publicação da empresária, demorou 20 horas; Cris tem 51 cm e 3,7 kg

Instagram/@bianca O casal está junto, entre idas e vindas, desde 2017



Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e Fred, do canal Desimpedidos, anunciaram nesta sexta-feira, 16, o nascimento do seu primeiro filho Cris. O trabalho de parto, segundo publicação da influenciadora nas redes sociais, demorou 20 horas. “Posso dizer que vivemos o momento mais mágico das nossas vida. Nosso baby Cris nasceu de parto normal, canceriano do dia 15 de Julho, às 21:14, com 51 cm e 3,7kg de muita gostosura! Ele é tão lindo, gente! Completamente apaixonada. Já já volto pra contar mais!”, escreveu Bianca. Fred também fez uma publicação comemorando o nascimento do bebê. “E ele chegou, num parto inesquecível, do jeitinho dele, todo gente boa, simpaticão, emocionando todo mundo, sendo muito parceiro do papai, e principalmente da mamãe, e trazendo um mundo novo à nossa família. Nosso Big Baby Cris nasceu ontem, 15 de Julho, às 21:14, com 3,7kg e 51cm de puro carisma e boas energias”, disse. O casal já havia publicado hoje mais cedo fotos no hospital, o que levantou as suspeitas de que a criança havia nascido. O casal está junto, entre idas e vindas, desde 2017. A relação se consolidou após a saída da empresário do “BBB 20“.