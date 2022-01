Público pede volta de TV Globinho após saída de Fátima Bernardes do ‘Encontro’ ser especulada

Apresentadora pode deixar a atração matinal da Globo no final de 2022, ano em que o programa completa 10 anos no ar

Reprodução/Globo/13.01.2022 Fátima Bernardes completa 10 anos à frente do 'Encontro' em 2022



A possível saída de Fátima Bernardes das manhãs da Globo virou assunto nas redes sociais e muitas pessoas estão pedindo a volta da “TV Globinho”. O programa infantil, que ocupava o atual espaço do “Encontro” na grade de programação da Globo, foi retirado do ar em 2015. A atração era a única da emissora voltada ao público infantil e exibia desenhos como “Bob Esponja” e “Três Espiãs Demais”. “Tomara [que volte], a ‘TV Globinho’ era top”, comentou um seguidor. “Eu quero os desenhos antigos, da época que eu estudava a tarde. Eu não aceito esses desenhos palhaços novos”, escreveu outro. “Os desenhos podem ser outros, pois passou muito tempo, mas só de ter esse programa de volta já é uma alegria”, acrescentou uma pessoa. “‘TV Globinho’ voltando no seu lugar que nunca deveria ter saído”, postou mais uma.

Os rumores de que Fátima deixará o “Encontro” no fim de 2022, após o programa completar 10 anos no ar, ganharam força depois que o colunista Flávio Ricco, do R7, divulgou que a saída da apresentadora das manhãs da Globo é dada como certa nos bastidores da emissora e, com isso, o “Encontro” deve chegar ao fim. Ainda segundo o colunista, haverá uma reformulação nas manhãs do canal, mas o “Mais Você” de Ana Maria Braga continuará na programação devido ao sucesso que faz tanto na TV quanto na internet. A aposta é que um novo programa seja criado para ocupar o lugar no “Encontro” e será difícil a “TV Globinho” retornar ao ar, pois o público infantil não é o alvo da emissora. A Jovem Pan entrou em contato com a Globo para saber sobre essas mudanças na programação, mas não obteve retorno.

Tv Globinho os desenhos podem ser outros pois passou muito tempo mas só de ter esse programa de volta já é uma alegria 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 — João (@JoaoPauloPV86) January 13, 2022

Tv globinho voltando no seu lugar que nunca deveria ter saído pic.twitter.com/x2UzcMr0he — Vando Oliveira (@VandoOliveira26) January 13, 2022

fátima bernardes que me perdoe mas eu tô tão feliz que a tv globinho vai voltar por causa disso aqui: pic.twitter.com/i9uwn7I8r3 — daniel (@daneldix) January 13, 2022

tv globinho eu quero os desenhos antigos na época q eu estudava a tarde eu não aceito esses desenhos palhaços novos — gustavø 🇵🇰🌹 (@worstskiez) January 13, 2022