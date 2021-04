Funkeiro é criticado após 3 semanas de festa na pandemia e rebate: ‘Cancelado é o cara***’

PK Delas gravou uma série de vídeos rindo de um possível cancelamento por aglomerar com os amigos

Reprodução/Instagram/pkdelas/19.04.2021 PK Delas fez uma festa em um barco com várias mulheres e seus amigos



O funkeiro PK Delas gerou polêmica nas redes sociais após postar vários stories no Instagram em que aparece fazendo uma festa em um barco no Rio de Janeiro. O artista foi criticado por desrespeitar as medidas de isolamento social necessárias para conter a Covid-19. Na manhã desta segunda-feira, 19, ele debochou de um possível cancelamento nas redes sociais. “Nós vivemos, trabalhamos, passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Agora, literalmente, encerrou meu aniversário, depois de quase três semanas comemorando. Comecei uma semana antes do meu aniversário e estou terminando duas depois. Escutei falar que vou ser cancelado. Cancelado, chefe? (risos). Cancelado é o caralh*. Quem cancela é Deus”, disse enquanto tomava banho. O cantor ainda celebrou o fato de um do seus stories ter 800 mil visualizações: “Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer”. Depois disso, PK Delas fez mais uma série de vídeos dando risada da situação e dizendo que vai beber novamente essa semana com os amigos.