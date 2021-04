Juliette briga com Pocah após formação do paredão no ‘BBB 21’; assista

Paraibana ficou irritada quando descobriu que tinha levado um dos votos da funkeira

Reprodução/Globo/19.04.2021 Pocah votou em Juliette e tentou se explicar para a sister, mas ela não quis conversa



A formação do 12º paredão no “BBB 21” pegou os brothers de surpresa, pois eles descobriram no confessionário que teriam que votar em duas pessoas diferentes. Após ser definido que Caio Fiuk e Gilberto disputariam a preferência do público para permanecer na casa, Juliette e Pocah acabaram brigando. A confusão começou porque durante a prova Bate e Volta porque a paraibana, que se recusou a votar em Pocah, descobriu que tinha recebido um dos votos da cantora. Depois da disputa que livrou Arthur do paredão, a funkeira tentou se explicar, mas Juliette ficou chateada e não quis ouvir.

“É o meu direito ficar chateada. Eu não quero [falar com você]”, disse a advogada. “Tudo bem, mas acho que você está agindo por impulso”, falou Pocah. A discussão não parou por aí e a cantora foi até Juliette para dizer a sister que também já tinha recebido um voto dela e a paraibana enfatizou que foi apenas uma vez. A funkeira voltou a dizer que a advogada estava sendo impulsiva e Juliette concordou, mas também rebateu falando que Pocah era impulsiva igual a ela. Nesse momento, a cantora se exaltou e disse que nunca saiu da boca dela que ela não era impulsiva. “Fale baixo que eu não estou gritando”, falou Juliette. Para evitar mais confusão, Pocah abaixou o tom e disse: “Pensa, reflete e na hora que você estiver de boa e quiser conversar você fala comigo”.

Juliette descobrindo que pocah votou nela tretaaaa #BBB21 pic.twitter.com/pWts9TKakG — 𝕬𝖑𝖊𝖘𝖘𝖆𝖓𝖉𝖗𝖔 🧜🏾‍♂️ (@eualessandroc) April 19, 2021

pocah: vai fingir que não ta escutando juliette? juliette: vou!! pocah: ah, vai???? cê acha que eu queria isso? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ÓDIO PARECE BRIGA DE CASAL #BBB21 pic.twitter.com/b8tIuxmf98 — thaix be 🌵 (@kalizaynn) April 19, 2021