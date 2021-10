Funkeiro MC Hariel anuncia que será pai pela primeira vez

Cantor escreve versos nas redes sociais para anunciar chegada do rebento

Reprodução / Instagram / @kaynnab MC Hariel e a namorada anunciaram gravidez



O funkeiro MC Hariel, de 23 anos de idade, anunciou nas redes sociais neste domingo que será pai pela primeira vez. O cantor e a namorada, Kaynna Barbaresco, estão grávidos do primeiro filho e usaram versos para contar a novidade aos seguidores. “Eu agradeço a oportunidade /Dessa benção que a vida me deu / Até ontem eu estava órfão / Agora eu virei seu pai / Até ontem eu sentia muita saudade / Só que agora eu não sinto mais. Estou só querendo olhar pra sua cara e te tratar como um igual, você vai ser gigante”, disse Hariel, e ainda acrescentou que os pais já querem ‘bagunçar’ com o bebê.

Kaynna, por sua vez, citou linhas da música Anunciação, de Alceu Valença. “A voz do anjo sussurrou no meu ouvido/Eu não duvido já escuto os teus sinais/ Que tu virias numa manhã de domingo/Eu te anuncio nos sinos das catedrais’. O amor se multiplicou aqui dentro e a felicidade de ter você não cabe mais dentro de mim, seja bem vindo, meu amor”, celebrou ao compartilhar a mesma foto que a do namorado, das mãos dos dois entrelaçadas e algumas imagens do ultrassom do bebê. Hariel é um dos funkeiros em crescimento na cena de São Paulo. Cantor desde os 11 anos, o jovem trabalhou entregando pizza e vendendo cartões antes de alcançar o sucesso, aos 16 anos, com a faixa ‘Passei Sorrindo’.

