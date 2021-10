Violinista Sebastião Tapajós morre aos 79 anos em Santarém

Músico sofreu um infarto agudo do miocárdio; governador Helder Barbalho decretou luto de três dias no Pará

Reprodução/Wikipedia Sebastião Tapajós morreu neste sábado, 2, aos 79 anos



O violinista Sebastião Tapajós morreu aos 79 anos na noite deste sábado, 2, em Santarém, no Pará, após sofrer um infarto agudo do miocárdio. O músico deu entrada no Hospital Unimed Oeste no início da noite com falta de ar. De acordo com a unidade, ele ficou mais de 40 minutos sendo reanimado, sem sucesso. Os médicos atestaram sua morte às 19h30. Tapajós tem mais de 60 discos lançados, já ganhou diversos prêmios e era reconhecido no Brasil e na Europa, onde realizou turnês. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lamentou a morte do violinista e decretou luto de três dias no Estado. “Acabo de receber a triste notícia do falecimento de Sebastião Tapajós. Nascido em Alenquer, foi considerado um dos maiores violonistas do mundo. Meus profundos sentimentos à família e amigos de nosso eterno Tião!”, escreveu nas redes sociais.