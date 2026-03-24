Gerson Brenner morre aos 66 anos; ator teve carreira interrompida por tragédia

O ator teve a carreira interrompida após ser baleado na cabeça durante um assalto na Rodovia Ayrton Senna em 1998

Reprodução/Facebook

O ator Gerson Brenner morreu nesta segunda-feira, 23, aos 66 anos. Segundo a TV Globo, ele faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, no Hospital São Luiz, em São Paulo, onde estava internado desde o ultimo dia 16 com um quadro de sepse.

Brenner, que foi um dos galãs da TV Globo nos anos 1990, ficou conhecido por papéis em Rainha da Sucata e Corpo Dourado, sua última novela. O ator teve a carreira interrompida após ser baleado na cabeça durante um assalto na Rodovia Ayrton Senna em 1998.

O projétil que feriu o ator durante o assalto atravessou o lado esquerdo do cérebro. Houve perda de massa encefálica e funções importantes, como fala e locomoção, foram comprometidas. No dia do crime, Brenner seguia para o Rio de Janeiro para uma gravação na TV Globo. Ele tinha na época 42 anos.

Rainha da Sucata está no ar. A novela é reprisada pela Globo no Vale a Pena Ver de Novo e está em sua última semana.

Em entrevista ao jornal Extra no final do ano passado, Marta, a esposa de Brenner, descreveu a reação do marido às chamadas de Rainha da Sucata.

“Vocês não imaginam como ele está feliz a cada chamada da novela Vai ser muito gratificante para ele. Gerson já assiste a todas as novelas da Globo e agora assistir a uma novela em que participou vai fazer um bem enorme a ele”.

Informações sobre velório e sepultamento do ator ainda não haviam sido divulgadas até a publicação desta matéria.

*Estadão Conteúdo