‘The Witcher’ revela bastidores em documentário enquanto 2ª temporada não chega

Netflix lançou, de surpresa, produção sobre os bastidores da série estrelada por Henry Cavill

Reprodução/YouTube Henry Cavill vive o Bruxo em série que adapta obra literária



Ainda sem data cravada para o lançamento da segunda temporada, “The Witcher” ganhou um documentário com detalhes dos bastidores nesta quarta-feira (26). A produção foi lançada de surpresa pela Netflix e já está disponível no catálogo da plataforma. Um trailer também foi disponibilizado no YouTube e mostra os atores Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri) comentando sobre suas participações na adaptação dos livros de Andrej Sapkowski.

A previsão é que os novos episódios de “The Witcher” estreiem em 2021. Em julho, a Netflix anunciou uma minissérie que se passará antes dos eventos protagonizados por Geralt. A série limitada “The Witcher: Blood Origin” terá seis episódios para contar a origem do primeiro Bruxo, além dos “eventos que levaram à crucial ‘conjunção das esferas’, quando o mundo de monstros, homens e elfos fundiu-se para se converter em um só”, adiantou a plataforma streaming. A minissérie será ambientada no mundo dos elfos 1200 anos antes do universo apresentado em “The Witcher”. Sapkowski será consultor criativo da série.

Veja o trailer: