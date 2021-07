Gil anuncia data de viagem para os Estados Unidos: ‘Estou indo viver meu sonho’

Ex-participante do ‘BBB 21’ foi aprovado para um PhD na University Of California. atualmente; o economista tem um quadro no programa ‘Mais Você’, da TV Globo

Reprodução/Instagram/gildovigor/22.06.2021 Economista foi aprovado no PhD nos EUA e irá para o país no fim de agosto



O ex-participante do ‘Big Brother Brasil 21’, Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, anunciou a data de sua viagem para os Estados Unidos, onde conseguiu uma vaga para cursar o PhD. Em publicação no Twitter, o economista anunciou que a viagem acontecerá no dia 28 de agosto. “Vamos aproveitar esses dias que 28 de agosto estou indo viver meu sonho. Amo vocês vigorosos e vigorentos”, afirmou na publicação. Gil irá cursar seu PhD na University Of California, sendo que ele também foi aprovado na Universidade do Texas. Atualmente Gil é contratado da TV Globo, que transmitiu o ‘BBB 21’ e tem um quadro no programa ‘Mais Você’, da Ana Maria Braga, no qual fala sobre economista.