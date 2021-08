Após dizer que está com ‘alguém’, ex-BBB Gilberto surge com suposto affair

Cirurgião-dentista Plínio Vasconcelos postou fotos abraçado com Gil do Vigor e escreveu: ‘Com ele’

Reprodução/Instagram/pliniovasconcellos/20.08.2021 Plínio Vasconcelo postou fotos com Gilberto nas redes sociais



Assim que o ex-BBB Gilberto Nogueira comentou nas redes sociais que está se relacionando com alguém, as especulações para descobrir quem é o misterioso affair do doutorando em economia não pararam e o cirurgião-dentista Plínio Vasconcelos passou a ser apontado como homem que conquistou o coração de Gil do Vigor. Tudo começou na última quinta-feira, 19, quando o ex-BBB publicou o seguinte no Twitter: “Estou com alguém no Brasil! Espero que possa continuar com ele mesmo com a distância”. Gil embarca para os Estados Unidos em setembro para fazer seu sonhado PhD. Muitos fãs pediram uma dica ao ex-BBB e a única coisa que Gil soltou é que o nome do seu affair começa com a letra “P”.

O assunto repercutiu nas redes sociais e Gilberto se divertiu com as especulações. “Ele pediu para não falar, vocês também estão ruins de detetives. Já daria para ter descoberto (risos). Ele não é famoso, mas é um homem maravilhoso”, postou no Twitter. Após o burburinho, os seguidores notaram que o cirurgião-dentista postou no Instagram, também na quinta-feira, stories junto com o ex-BBB. “#TBT com ele”, escreveu Plínio em uma foto na qual aparece abraçado com o semifinalista do “BBB 21”. Em uma outra foto postada pelo cirurgião-dentista, o suposto casal aparece juntinho em um restaurante localizado na região central de São Paulo. A Jovem Pan procurou a assessoria de imprensa de Gilberto para confirmar o relacionamento, mas ainda não obteve retorno.