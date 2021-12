Scarlett Johansson abandona filme da Apple TV com Chris Evans

‘Ghosted’ mesclará ação e aventura romântica, ainda sem data para estrear

Divulgação Atores fizeram sucesso como a dupla Steve e Natasha em Vingadores



A parceria entre Chris Evans e Scarlett Johansson, que fez sucesso em Vingadores como ‘Capitão América’ e ‘Viúva Negra’, não se repetirá no longa ‘Ghosted’ da Apple TV. A atriz desistiu de participar da produção por conflito de agenda e será substituída por Ana de Armas, que contracenou com Evans no filme ‘Entre Facas e Segredos’. A atriz de 33 anos será a protagonista do filme que, de acordo com a mídia norte-americana, é uma ação/aventura romântica. Ana se tornou uma das queridinhas de Hollywood e, recentemente, estrelou produções como como 007 – Sem Tempo para Morrer (2021) e Sergio (2019), onde contracenou com o brasileiro Wagner Moura. O diretor de ‘Rocketman’, Dexter Fletcher, está à frente do projeto que terá produção de Chris Evans. O enredo do filme ainda não foi divulgado.