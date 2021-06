Gilberto Gil e Juliette se emocionam em live junina: ‘É a nossa alma dançando forró’

O músico e a campeã do último ‘BBB’ aproveitaram o espaço para pedir cautela e ressaltar à população a importância da vacinação contra a Covid-19

Reprodução/Globoplay Gilberto Gil e Juliette fizeram live junina e pediram aceleração na vacincação



Gilberto Gil voltou aos palcos na noite deste domingo, 13, para fazer uma live junina ao lado de Juliette Freire, campeã da última edição do “Big Brother Brasil”. Emocionados, eles cantaram Asa Branca, Estrela e Esperando na Janela. “É uma energia tão linda”, disse a vencedora do reality show. “É uma maravilha ter você aqui, que cresceu com essas festas”, respondeu Gil. “É nossa alma dançando forró”, continuou a advogada. A live de pouco mais de uma hora foi transmitida pela “Globoplay”, com sinal aberto para não assinantes, e a apresentação, sem plateia, foi no palco da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Na banda que acompanhou Gil estavam seus filhos Bem, José e Nara. No repertório, músicas de Gil, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e tantos outros compositores.

Gilberto Gil abriu a livre cantando Andar com Fé. Seguiu com Mulher de Coronel, Assim, sim, Respeita Januária, O xote das meninas, Eu só quero um xodó, Refazenda, entre outras. Depois de cantar Paraíba, Juliette, paraibana, subiu ao palco. Gil continuou o show, depois da participação da BBB, com Procissão e cantou, ainda, músicas como Madalena, A novidade e Toda menina baiana. Gil falou pouco durante a apresentação, mas pediu cautela e paciência à população. “Esse ano não tem fogueira de novo, mas algumas pessoas estão se aventurando e fazendo festa. Cuidado. Santo Antônio, São João e São Pedro estão pedindo para a gente aguardar”, disse o músico. Com quase uma hora e meia de live, já nos momentos finais, Juliette voltou ao palco e, com Gil, cantou, mais uma vez Esperando na Janela. “Cuidem-se. Vacinem-se para estarmos aqui no ano que vem”, disse ela, ao deixar a apresentação.

*Com informações do Estadão Conteúdo