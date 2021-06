Atriz Camila Amado morre aos 82 anos

Artista deixa dois filhos; famosos lamentaram a morte nas redes sociais

Reprodução / Gshow Última personagem da artista, na Globo, foi a Tia Candoca, na novela Éramos Seis



Morreu neste domingo, 6, aos 82 anos, a atriz Camila Amado. A causa da morte ainda não foi confirmada. A última personagem interpretada pela artista, na Globo, foi Tia Candoca, na novela “Éramos Seis”, exibida em 2019. Camila iniciou a carreira de atriz em 1969, na novela “Um Gosto Amargo de Festa”, na TV Tupi. Produções mais recentes que tiveram a atriz no elenco foram “Tapas & Beijos”, “A Casa das Sete Mulheres”, “Sítio do Picapau Amarelo” e “Cordel Encantado”. Vários artistas lamentaram a morte nas redes sociais. “Vá em paz, sua gênia. Camila tão amada”, escreveu o ator Caco Ciocler em seu perfil no Instagram. “Salve Camila Amado! Obrigado por tudo! Todos os aplausos são para ti. Que brilhante carreira e o tanto que vc contribuiu para as artes nesse país. Muito obrigado. Descanse em paz! Viva Camila!!!”, publicou Armando Babaioff. O ator ainda contou sobre um episódio envolvendo a atriz que o marcou. “Um ator havia pedido p ela fazer determinada cena de um jeito. Ela fez. No final ela foi até ele e disse, não faça mais isso, conquiste em cena. A palavra é contracenar e não ‘afavorcenar'”.

A atriz Dadá Coelho também registrou seu lamento e admiração por Camila. “Descanse em paz, minha mestre! Te amarei pra sempre e ainda depois Camilla Amado. Se não fosse pela você, eu não seria eu. Obrigadadá. Que tristeza, meu Deus. O Brasil perdeu um tanto da sua inteligência hoje”. O ator Marcelo Medici também se manifestou. “Difícil saber se a pessoa teve a vida que escolheu, que mereceu ou que a que o destino traçou. difícil falar em meritocracia ou reconhecimento nesse país tão injusto. Camila Amado era uma atriz muito impressionante, isso é fato. Bravo #camilaamado”.

