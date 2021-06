Juliette revela nomes de ‘paqueras’ em live com Camilla de Lucas

Campeã do BBB 21, a maquiadora disse que não tem tempo para namorar, mas tem uma lista de pretendentes

Reprodução/ Instagram @juliette

A campeã do BBB 21 teve um dia agitado nesta sexta-feira, 11. Juliette participou de live com Camilla de Lucas e João, Maria Gadú e Tata Werneck. No encontro virtual que fez com a ex-companheira de reality, a advogada e maquiadora contou sobre sua vida amorosa. “Namorado vai demorar um pouco, na fé de Deus! Mas já estou com umas paqueras aí. Já estou na função”, brincou. Nessa parte a influenciadora digital sugeriu alguns nomes como Bil e Rodolffo, e Juliette foi além. “Vou fazer uma enquete porque vocês não se decidem. Bil, Rodolffo, Luan Santana, Selton Mello“, disse a maquiadora e Camilla foi na dela. “Todos são legais e bonitos. Falta você decidir, mas deixa para o futuro porque você agora vai trabalhar um pouquinho”, disse.

Em sua lista de possíveis pretendentes, Camilla incluiu o nome da cantora Anitta, mas Juliette disse que não rolaria nada entre as duas. “Anitta já virou irmã. Não sei se ela se shippa comigo, mas ela é linda e maravilhosa”, respondeu. “Estou na casa de Anitta ainda, estou muito confortável aqui. Se eu pago aluguel à Anitta? Pago nada. Ela que lute!”, brincou. Hospedada na casa da artista, elas apareceram em vários vídeos e fotos juntas. A cantora já se declarou bissexual publicamente.