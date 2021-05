Victor Hugo pede emprego e fala sobre a vida pós-BBB: ‘Só desgraça e coisa ruim’

Psicólogo abriu o coração e contou que está cansado de receber ataques diários nas redes sociais

Reprodução/Instagram/victorhsteixeira/27.05.2021 Victor Hugo foi um dos participantes do do 'BBB 20'



Victor Hugo, um dos participantes do “BBB 20”, fez um desabafo de como tem sido difícil sua vida após o reality show da Globo. Nas redes sociais, o psicólogo contou que desde que saiu do confinamento sofre ataques diários de seguidores e deixou claro que está cansado disso. Ele também compartilhou seu currículo e contou que está em busca de um emprego. “Todo dia tentam de várias maneiras me humilhar, me abater, me assustar. Deixei muito tempo passar para mostrar, mas não aguento mais”, escreveu Victor Hugo ao expor alguns comentários preconceituosos deixados em suas publicações. “O problema não está em mim, está nessas pessoas doentes que não tem nada para fazer e vem infernizar a mim e outros tantos! Isso tem que acabar! Isso já passou dos limites, tem mais de um ano que passo por isso todos os dias. A gente releva, depois a gente tenta esquecer, coloca panos quentes, tenta extrair aprendizado, rever atitudes, erros, mas chega! Eu não vendi minha alma não”, afirmou.

O sonho de entrar na casa mais vigiada do Brasil e mudar de vida não saiu como planejado, pois Victor Hugo acabou sendo “cancelado” pelo público. “Entrei no BBB para melhorar minha vida e da minha família e até agora foi só desgraça e coisa ruim. Eu não sei mais o que é ser feliz! Eu não sei mais quem eu sou. Quando me dizem que eu não estou sozinho, é mentira, porque eu estou sozinho sim. Esse não é o destino que eu sonhei para mim! Nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que eu pudesse passar por isso, mas o que esperar agora? Eu não sei mais o que fazer! Eu sinto muita vergonha de estar me expondo aqui, mas já estou no último suspiro, não aguento mais”, enfatizou o ex-BBB, que também questionou os seguidores sobre o que ele fez para receber tantos ataques.

“Eu quero saber o que eu fiz? Me digam pelo que estou sendo acusado! É por ser assexual? Vocês queriam que eu fosse gay ou hétero? É isso? Eu não tenho controle sobre isso, cara! Entendam, para mim, ter me assumido e ter me exposto foi um ato de coragem e para dar mais força ao movimento, mas hoje vejo que foi burrice! Eu sou feio? Deixa eu ser feio, vocês são os alecrins dourados, é? Vocês são os bonitões das tapiocas! Me deixa em paz, eu só quero terminar de gravar meu CD em paz, se eu conseguir juntar dinheiro suficiente para concluir”, comentou. Victor Hugo também compartilhou fotos do seu currículo e pediu apoio. “Querem me ajudar? Procuro um emprego. Quero começar uma vida nova, se puderem me ajudar, fico grato”, escreveu. O extenso currículo do ex-BBB chamou a atenção dos seguidores e o psicólogo foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 27. Victor Hugo disse aceita empregos em sua área de formação, mas afirmou que seu sonho é trabalhar com música e roteiro, pois acredita que nasceu para ser um artista.

queria mesmo era ter o currículo do Victor Hugo pic.twitter.com/TwyVuR0ZLv — Dani senta com carinho (@_quesedani) May 26, 2021

Victor Hugo do BBB 20 postou um desabafo dizendo que até hoje recebe ataques, e detalhe, são caluniosos. No final ainda postou seu currículo, muito bom por sinal. VH se considera LGBT e teve 0 falas problemáticas no seu BBB. É a faceta do ódio a quem não é padrão na comunidade. — Michel (@gramich) May 27, 2021

Se Victor Hugo tá desempregado com esse currículo eu desisto do mercado de trabalho brasileiro https://t.co/N9Yb4boPPD — kelminho (@ryckelmex) May 27, 2021