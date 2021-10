Túlio Gadêlha fala sobre estado de saúde de Fátima Bernardes após cirurgia

Apresentadora, que ficará afastada do ‘Encontro’, precisou operar ombro após romper tendão

Reprodução/Instagram/tulio.gadelha/13.10.2021 Fátima Bernardes recebeu alta e foi para casa com Túlio Gadêlha



O deputado federal Túlio Gadêlha atualizou os fãs nesta quarta-feira, 13, sobre o estado de saúde da apresentadora Fátima Bernardes, que passou por uma cirurgia e ficará algumas semanas afastada do “Encontro”. “A gente acabou de sair do hospital, chegamos em casa agora, a paciente está bem, recuperada. Daqui a pouco estamos na ativa de volta. É um tempinho só”, falou o namorado da apresentadora nos stories do Instagram. “Tudo ótimo”, afirmou Fátima quando foi filmada por Túlio. Na última terça-feira, 12, a apresentadora Patricia Poeta, que ficará no comando do “Encontro” com Manoel Soares na ausência de Fátima, já tinha comentado ao vivo que a cirurgia da colega de emissora foi um sucesso.

Na semana passada, Fátima explicou que precisaria se ausentar por algumas semanas do programa para passar por uma cirurgia no ombro. “Vou passar por uma artroscopia, que é uma cirurgia pequena no ombro esquerdo. Eu rompi um tendão do músculo chamado supraespinhal. O ombro é uma articulação complicada, houve o rompimento total, então eu vou precisar fazer uma pequena cirurgia para poder voltar a nadar, dançar, porque estou sem poder fazer nada”, falou a apresentadora na última sexta-feira, 8.