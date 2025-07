Gisele Bündchen celebra 45 anos com família no Rio Grande do Sul

Supermodelo compartilhou momentos especiais em suas redes sociais, onde aparecem sua irmã gêmea, Patrícia, e seus filhos, Vivian, Benjamim e Rio

Reprodução/Instagram/@gisele Em sua postagem, Gisele expressou sua gratidão pelas mensagens de carinho que recebeu



Gisele Bündchen comemorou seu 45º aniversário no Rio Grande do Sul, cercada por seus familiares. A supermodelo compartilhou momentos especiais em suas redes sociais, onde aparecem sua irmã gêmea, Patrícia, e seus filhos, Vivian, Benjamim e Rio. A celebração foi marcada por um clima de união e alegria. Em sua postagem, Gisele expressou sua gratidão pelas mensagens de carinho que recebeu. “Sei que estou ausente por aqui, mas quis passar para agradecer por todas as mensagens de aniversário tão carinhosas. Sou imensamente grata por mais uma volta ao sol e ainda mais grata por ter passado esse dia na natureza, cercada de amor e da minha família”, disse.

A data também trouxe à tona lembranças emocionantes, já que seria o aniversário de sua mãe, Vânia, que faleceu no ano anterior. “Hoje também é o aniversário da minha mãe. Sentimos muito a sua falta, mas sabemos que ela está sempre conosco. Sigo confiando e acolhendo a vida de coração aberto, com profunda gratidão por tudo o que ainda está por vir. Muito amor a todos”.

