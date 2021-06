Gisele Bündchen salva beija-flor com os filhos e relata experiência: ‘Nunca esqueceremos’

Modelo cuidou e alimentou o passarinho com as crianças antes de levá-lo para um santuário

Reprodução/Instagram/gisele/15.06.2021 Gisele Bündchen contou que ela e os filhos resgataram um beija-flor que estava ferido



A modelo Gisele Bündchen compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira, 15, que ela e os filhos, Benjamin e Vivian, cuidaram de um passarinho que acharam ferido e contou como se sentiu após essa experiência. “Achei na beira do mar com a asinha machucada um bebê beija-flor! Pesquisamos o que ele podia comer e o alimentamos a cada 15 minutos, durante o dia inteiro, até o levarmos para um santuário onde continuaram cuidando dele”, contou a modelo. “Dois dias depois, ele saiu voando! Não tenho como explicar o amor que senti ao cuidar desse animalzinho. Me sinto abençoada por ter tido essa experiência e, com certeza, as crianças e eu nunca esqueceremos esse dia mágico que passamos com esse serzinho de luz em forma de beija-flor.” O jogador de futebol americano Tom Brady, com quem Gisele é casada desde 2009, escreveu na publicação: “Sempre nutrindo. Sempre amando”. A atriz Isis Valverde aproveitou a publicação para comentar: “Amo esses babys”. Muitos seguidores elogiaram a atitude da modelo. “As crianças nessa idade absorvem muito, ensiná-las a cuidar e amar os animais é uma forma muito boa de torná-los seres humanos melhores”, disse um seguidor. “A mulher é bonita por dentro e por fora, tenho nem como competir com essa maravilhosa”, brincou uma seguidora. “Que significativo”, postou outra. “Uma mulher linda e uma mãe bondosa”, acrescentou mais uma.