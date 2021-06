Zé Felipe e Virgínia Fonseca falam sobre sexo após o nascimento da filha: ‘Não pode’

Casal falou sobre como tem sido a vida a dois após a chagada de Maria Alice, que nasceu em maio

Reprodução/Instagram/zefelipecantor/15.06.2021 Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, ainda não completou um mês



O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virgínia Fonseca falaram sobre como está o relacionamento deles após o nascimento de Maria Alice, que veio mundo no último dia 30 de maio. No canal do YouTube de Virgínia, o casal respondeu algumas perguntas de seguidores e falou que ainda não tiveram relações sexuais após o nascimento da filha. “Não pode, tem os pontos, mas ela vai tirar os pontos já, já e aí vai dar certo”, comentou Zé Felipe. “Imagina arrebenta o ponto e a gente com uma criança recém-nascida”, acrescentou a influenciadora. O casal está junto há 11 meses e, em março deste ano, eles oficializaram a união em uma cerimônia restrita. Nesse tempo, Virgínia mudou com a família de Londrina, no Paraná, para Goiânia, em Goiás, onde mora atualmente com o filho de Leonardo.

A vida de casado não está sendo um problema para eles. “A gente vive a rotina juntos. Eu e o Zé nos damos muito bem”, afirmou Virgínia. Como tudo entre os dois aconteceu muito rápido e também por conta da pandemia, a influenciadora também comentou que sente que eles não conseguiram fazer muitas coisas diferentes como casal. “Desde que a gente se conheceu eu, praticamente, estive grávida, então a gente não aproveitou tanto e não fizemos viagens.” A influenciadora também contou que ficou interessada em Zé Felipe assim que ele mandou a primeira mensagem para ela nas redes sociais, mas confessou que achou que o papo com o sertanejo não ia render. No começo da relação, Zé Felipe era mais ciumento, mas Virgínia contou que o marido foi trabalhando isso nele e, hoje, está bem diferente. O cantor explicou que a parceira não dá motivos para ele ter ciúmes. Por fim, eles falaram que vivem um relacionamento tranquilo e que nuca chegaram a ter uma briga feia, apenas algumas discussões.