Série derivada do live-action de ‘A Bela e a Fera’ vai explorar passado dos personagens

Produção do Disney+ será focada em Gaston e LeFou, vividos novamente por Luke Evans e Josh Gad

Luke Evans e Josh Gad voltam a viver Gaston e LeFou em série do Disney+



O Disney+ já está trabalhando na série deriva do live-action “A Bela e a Fera”, que foi inspirado na clássica animação de 1991. Lançado em 2017, o filme protagonizado pela atriz Emma Watson foi um sucesso de bilheteria e arrecadou mundialmente mais de US$ 1 bilhão. Segundo divulgado pela Variety, a série musical será estrelada pelos atores Luke Evans e Josh Gad, que vão reprisar os papéis de Gaston e LeFou (Louie). Uma das novidades no elenco do spin-off é Briana Middleton, uma atriz novata que vai interpretar Tilly, a meia-irmã de LeFou. A produção se trata de um prequel, ou seja, ela se passa antes dos acontecimentos do filme “A Bela e a Fera”. A ideia é explicar, por exemplo, como Gaston se tornou amigo e parceiro de alguém tão diferente dele como LeFou e como uma feiticeira mística transformou o príncipe em Fera, adiantou Gary Marsh, presidente e diretor de criação da Disney Branded Television. Na trama, Gaston, LeFou e Tilly partem em uma jornada cheia de aventuras após uma revelação do passado vir à tona e, com isso, eles vão descobrir que o reino guarda muitos segredos. A série terá oito episódios e a previsão é que ela comece a ser de fato produzida em 2022.