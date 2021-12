Juiz analisará centenas de ações judiciais contra o festival Astroworld, de Travis Scott

Quase 300 ações foram abertas por participantes do evento que terminou com 10 mortos e centenas de feridos

Reprodução Travis Scott está entre os réus das ações



Advogados de vítimas e participantes do festival de música Astroworld, idealizado por Travis Scott, entraram em acordo com os organizadores do evento para as quase 300 ações judiciais contra o festival sejam analisadas por um único juiz. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira, 3, evidenciando uma nova fase no processo. A apresentação do rapper em 5 de novembro deixou 10 pessoas mortas e dezenas de feridos. As partes chegaram a um acordo por considerarem que seria mais fácil lidar com as ações. “Esse tipo de litígio é exatamente o que o processo Texas MDL deve abordar”, disseram as partes em comunicado. Os processos judiciais acusam a empresa promoter Live Nation, o cantor e outros organizadores por negligência legal em como planejaram e conduziram o Astroworld.