Whindersson faz desabafo após ‘Farofa da Gkay’ e fala em aposentadoria: ‘Mereço curtir’

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes/09.12.2021 Whindersson Nunes comentou sobre sua experiência na Farofa da Gkay



Participar da Farofa da Gkay fez o humorista Whindersson Nunes pensar na sua relação com o trabalho e, nas redes sociais, ele fez um longo desabafo falando das coisas que abriu mão para conseguir cumprir seus compromissos profissionais. O artista disse que todos que o encontravam no evento comentava: “Você em festa? Que isso?”. “A cada pessoa que dizia isso eu pensava: ‘Carai, eu realmente mereço curtir’. São quase 10 anos dizendo não a toda festa, todo aniversário, todo batizado, nos últimos dois anos até TV eu parei para focar nos meus trabalhos. Eu sou padrinho de quase 100 crianças e não vi a metade delas, eu penso que muita gente deve me achar até insensível”, escreveu no Instagram. Segundo Whindersson, sair é algo que demanda a ele muita energia física.

“Tirei tanta foto [na Farofa da Gkay] e sempre alguém supondo: ‘É foda, né? Você não consegue curtir’. Curto sim, não me incomodo com o que eu pedi para Deus. Quando eu orava eu pedia três coisas: que gente mais velha me chamasse de senhor, que um homem duas vez maior do que eu se tremesse perto de mim e que ele [Deus] fechasse meu corpo porque eu não quero sair de perto de ninguém por causa de energia ruim.” O humorista também deixou claro que pensa em curtir mais sua vida. “Talvez eu trabalhe mais uns dois anos e pare e, com certeza, eu vou fazer alguma coisa bem foda para voltar porque eu me conheço. [Quero] botar vocês para falar: ‘Ah pronto, agora mais essa coisa foda!’”, afirmou.

Whindersson também aproveitou para agradecer a anfitriã da festa pelo convite. “Eu me diverti muito aqui, Gkay, fui muito bem recebido e muito bem tratado por todos, estava tudo lindo, parecia uma premiação do Multishow. A todos que eu conheci de perto, que eu só via pela net, muito massa estar com vocês! Se eu não cumprimentei alguém pode ser por dois motivos, primeiro porque eu sou muito ruim de vista (de verdade, eu já cansei de cumprimentar pessoas e perceber que não era quem eu enxerguei só depois), segundo porque eu sou tímido (risos), acredite você ou não! Obrigado Gkay e parabéns, tudo muito lindo”, finalizou o artista. A influenciadora respondeu Whindersson: “Eu te amo tanto irmão, você é minha inspiração, foi uma honra e um sonho ter você lá comigo”.