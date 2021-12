Gkay se surpreende após ganhar relógio de quase R$ 60 mil na ‘Farofa’

Influencer publicou vídeo nas redes sociais afirmando que achava que o Rolex era uma ‘brincadeira’ de amigos

GKay/Instagram/Reprodução de vídeo GKay ganhou relógio de R$ 59 mil na sua 'Farofa'



A influencer Gessica Kayane, conhecida como “Gkay”, que ganhou as manchetes ao longo da semana por fechar um hotel em Fortaleza para promover a “Farofa da Gkay” e reunir centenas de celebridades da internet, publicou neste sábado, 11, sua reação a um presente inesperado de um dos convidados. “Aconteceu uma coisa comigo na farofa que eu tô sem acreditar. Não sei o que aconteceu, não sei o que eu faço. Eu estava olhando os presentes que ganhei na farofa, eu juro, parece brincadeira uma coisa dessa. Eu ganhei um Rolex. Eu não sei o que dizer”, afirmou, mostrando o relógio do modelo Oyster Perpetual Lady-Datejust em aço oystersteek e ouro amarelo, avaliado em R$ 59 mil. Gkay afirmou que pensou que tinha sido alvo de uma brincadeira até abrir a embalagem do presente, dada pelo empresário Shirleyson Kaisser, e ver que o relógio era real. “Quando chegar o aniversário desse homem eu vou dar o que, pelo amor de Deus?”, perguntou. Em tom de brincadeira, a comediante afirmou que pensou até mesmo em vender o relógio para “pagar as dívidas” que fez na festa. Procurada pela Jovem Pan no começo da semana, a assessoria de imprensa da influenciadora informou que o valor total gasto com a festa foi de R$ 2,8 milhões.