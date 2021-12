Tatá Werneck tira sarro de polêmica com Fiuk e faz piada com Tiago Iorc: ‘Descobriu que é homem’

Apresentadora, que comandou o Prêmio Multishow 2021, bombou nas redes sociais ao também comentar sobre a Farofa da Gkay e a festa de Deolane Bezerra

Reprodução/Multishow/09.12.2021 Tatá Werneck usou uma faixa escrito '100% Fiuk' no Prêmio Multishow



A apresentadora Tatá Werneck comandou o Prêmio Multishow 2021 ao lado da cantora Iza. A artista se emocionou no evento que aconteceu na noite de quarta-feira, 8, ao falar de Paulo Gustavo, mas manteve o jogo de cintura e divertiu o público com suas piadas cheias de deboche. Um dos momentos que mais chamou atenção dos telespectadores foi quando Tatá zoou Fiuk, que, após ser criticado por gerar um climão no “Lady Night”, disse nas redes sociais que a apresentadoras não seguiu o que eles haviam combinado nos bastidores. Tatá, por sua vez, afirmou que não combina roteiro com seus convidados e o filho de Fábio Jr. rebateu dizendo que não é mentiroso.

No prêmio, a apresentadora começou a improvisar piadas e comentou que foi processada por dizer na edição do ano passado que o vestido que estava usando pagava a RedeTV!. Iza, então, chamou sua atenção: “Você está saindo do roteiro, né Tatá? A gente não tinha combinado isso”. A artista respondeu: “Amor, não faz a Fiuk não, por favor. Não faz essa polêmica não”. O vídeo desse momento viralizou nas redes sociais. No fim da premiação, Tatá voltou a debochar da polêmica e apareceu no palco com uma faixa na cabeça escrito: “100% Fiuk”. “Gente, quero pedir desculpas para o Fiuk. Quero fazer as pazes, 100% Fiuk”, gritou a apresentadora. Iza comentou: “Está escrito isso na cabeça dela”.

Além de Fiuk, outros alvos da apresentadora foram a advogada Deolane Bezerra, o cantor Tiago Iorc e, claro, a comentada Farofa da Gkay. Logo na abertura da premiação, Tatá disse: “Ostentação, celebridades com subcelebridades, roupa com renda, pedraria, ouro, bem-vindos a festa da Dra. Deolane”. Ela não parou por aí e acrescentou: “Pessoas maravilhosas aqui hoje, todo mundo que não foi chamado para a festa da Gkay. Maravilhoso! Flay veio ou está dormindo na grade ainda? Tem que avisar ela depois”. Ela concluiu a abertura do prêmio fazendo piada com o dono do hit Amei Te Ver, que recentemente dividiu opiniões nas redes sociais ao lançar a música Masculinidade. “Ele não vem hoje. Tiago Iorc descobriu que é homem, está super chateado. Está em casa [pensando]: ‘Desculpa por ser homem’. Às vezes uma chupada errada que você dá, a pessoa tira a camisa e faz um clipe de seis minutos. Brincadeira, Tiago, muito gostoso seu clipe. Gostoso não, bem feito”.

tatá werneck mãe do humor brasileiro!!! pic.twitter.com/CxCGlFWrf2 — matheus (@whomath) December 9, 2021