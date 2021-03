Glamour Garcia diz que ‘estaria morta’ se não fosse participação em novela da Globo

Atriz vivia em um relacionamento abusivo durante a gravação de ‘A Dona do Pedaço’

Reprodução/Instagram/glamourgarcia Glamour Garcia fez sucesso em 'A Dona do Pedaço' no papel de Britney



A atriz Glamour Garcia, um dos maiores destaques da novela “A Dona do Pedaço” (2019), que foi exibida no horário nobre da Globo, contou que sua personagem, Britney, foi o que a ajudou a superar as dores causadas por um relacionamento abusivo. “Vivi o auge dos meus momentos mais trágicos durante ‘A Dona do Pedaço’. Foi um processo muito doloroso, muito difícil, mas me sinto evoluída”, comentou a artista em entrevista ao canal do YouTube Pheeno. “Britney era minha realização, se eu não tivesse essa realização eu estaria morta uma hora dessas, porque se eu fosse vivenciar só a tragédia que eu vivia naquele momento eu não sei se eu teria psicológico [para isso].”

Glamour contou que para conseguir o papel precisou fazer testes e as outras atrizes que participaram da seleção também eram transexuais. “A Globo tinha um interesse de ser mais representativa do que só fazer uma representação, até porque a Globo também já foi palco de muito folclore. Não só a Globo, mas todas as emissoras já fizeram desserviço histórico”, comentou a atriz que deixou claro que não sabe se uma atriz cisgênero foi cotada para viver a Britney. Nos bastidores, Glamour falou que foi muito bem recebida e garantiu que não sofreu transfobia, mas sentiu que foi subjugada por muitos que achavam que ela não seria uma grande atriz. Ciente da repercussão que uma personagem de uma novela do horário nobre da Globo possui no Brasil, a artista disse que fica feliz por saber que a Britney gerou muita discussão e aceitação.