Kleber Lopes, humorista de ‘A Praça é Nossa’, morre de Covid-19 aos 39 anos

Kleber Lopes, integrante do programa “A Praça é Nossa”, do SBT, morreu neste domingo, 7, em decorrência de uma parada cardíaca causada devido à complicações da Covid-19. O humorista, que estava internado desde o último sábado, 6, no Hospital Municipal de Urgência, em Guarulhos, São Paulo, tinha apenas 39 anos. A informação foi confirmada pela emissora e também por amigos nas redes sociais.

Kleber integrou o corpo de balé do SBT no início da década de 2000, atuando em diversas atrações da casa durante musicais e eventos especiais. Na mesma época, junto com o balé, ingressou em A Praça é Nossa. Ao longo dos anos, Kleber passa a fazer figuração e elenco de apoio nas esquetes, destacando-se pela irreverência. Já em 2016, ele ganhou de Carlos Alberto e Marcelo de Nóbrega a oportunidade de interpretar seu primeiro personagem fixo – Ricky Marcos – um divertido cantor inspirado no astro Ricky Martin.

Confira a nota do SBT

“É com pesar que o SBT lamenta o falecimento do ator e bailarino Kleber Lopes, neste domingo, 07 de março, em decorrência de uma parada cardíaca causada devido à complicações da Covid-19. Kleber tinha 39 anos e estava internado desde ontem, 06, no Hospital Municipal de Urgência, em Guarulhos (SP).

Em 2016, ganha de Carlos Alberto e Marcelo de Nóbrega a oportunidade de interpretar seu primeiro personagem fixo – Ricky Marcos – um divertido cantor inspirado no astro Ricky Martin. Nos anos seguintes forma parceria com Andréa de Nóbrega, como Gigi do quadro A Nova Rica.

O SBT presta solidariedade à família e aos amigos do ator, e deseja que Deus conforte sua família.”