Globo desmente que Faustão está internado na UTI: ‘Está fazendo um tratamento’

Apresentador está fazendo um tratamento de filtragem por conta de retenções de líquidos

Reprodução/Globo Faustão não está na UTI e foi ao hospital apenas fazer um tratamento de rotina



O apresentador Fausto Silva virou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 5, depois que foi especulado que ele estaria internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por testar positivo para a Covid-19. Procurada pela Jovem Pan, a Globo desmentiu a informação. “Apuramos com Fausto e ele esclarece que não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital, por conta de retenções de líquidos”, disse a emissora em nota. O hospital também foi procurado, mas não quis entrar em detalhes. “Não temos informação sobre isso”, informou a assessoria de imprensa do Einstein. Segundo o colunista Flavio Ricco, do R7, Faustão já está em casa e disse que ainda faltam três ou quatro sessões para o tratamento terminar.