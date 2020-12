Globo quebra silêncio sobre Marcius Melhem: ‘Não toleramos comportamentos abusivos’

Caso ganhou repercussão na última sexta-feira; emissora não se manifestou por cinco dias

Divulgação/Globo Ex-humorista da TV Globo é acusado de assediar ex-funcionárias



A Rede Globo se manifestou pela primeira vez na noite de terça-feira, 8, sobre o caso Marcius Melhem. Os casos de assédio sexual envolvendo ex-diretor da emissora foram detalhados – principalmente os sofridos pela atriz e humorista Dani Calabresa – na Revista Piauí e ganharam grande repercussão nas redes sociais na última sexta-feira, 4. Após cinco dias de silêncio, o caso foi noticiado pela rede durante o “Jornal Nacional”. A apresentadora Ana Luiza Guimarães resumiu a reportagem da Piauí e informou que Melhem não faz mais parte do corpo de funcionários da emissora. André Trigueiro, por sua vez, leu o posicionamento da Globo sobre as denúncias. Segundo ele, a empresa “não tolera comportamentos abusivos”.

“A Globo informou que investiga criteriosamente todas as denúncias de assédio e que não tolera comportamentos abusivos. Mas que não pode comentar publicamente nenhuma investigação desse tipo por ter assumido com todos os seus colaboradores um compromisso de sigilo do processo, que resguarda a investigação dos fatos, denunciantes, denunciados e testemunhas. Mesmo nas hipóteses de desligamento, as razões não são tornadas públicas. Apesar desses esclarecimentos, a revista Piauí e outros veículos criticaram a Globo.” Ao final do pronunciamento, os apresentadores do jornal elencaram sites em que materiais sobre o caso podem ser encontrados pelo telespectador.