‘É um cara que abusa do poder e faz coisas criminosas’, diz Mauricio Meirelles sobre Melhem

Humorista participou do programa De Tudo Um Pouco desta sexta-feira, 04

Reprodução/ Youtube

O humorista e apresentador, Maurício Meirelles, participou do programa “De Tudo Um Pouco” na noite desta sexta-feira, 04, e não fugiu do assunto do dia: as revelações de abuso sofridas por Dani Calabresa pelo também humorista Marcius Melhem. “A Dani Calabresa é uma das pessoas mais sensacionais que eu já conheci. Muito dessa questão que todo mundo está incendiário é que ela é uma pessoa muito legal e muito querida nos bastidores, e envolve não só uma mulher, mas uma pessoa que envolve o carinho. É a Dani envolvida numa história de poder. Quando você tem um cara de muito poder ferrando uma amiga sua, você vai ficar inflamado. [Marcius] é um cara que se abusa do poder e faz uma coisa criminosa”, comentou. Apesar das críticas, Meirelles afirmou que existe muita hipocrisia na história. “Eu já fui cancelado por piada, e não cancelam um cara que fizeram pedofilia? e outras coisas?”, completou.

Questionado sobre o limite da piada. Meirelles foi claro ao explicar que ‘tudo é motivo de piada’. “Os bastidores dos humoristas é uma coisa que não seria bem vista, na questão de pensamento mesmo. Eu estou num grupo que acontece algo ruim no Carrefour, mas vamos pensar em alguma coisa que deixe mais leve a situação. As vezes, as pessoas confundem essa leveza com uma tentativa de provocação ou que é pra chamar atenção a qualquer custo. Eu tento pensar ‘como posso lidar com uma coisa de forma mais leve?’. Gosto de olhar por outro lado, eu não posso pensar numa piada que todo mundo tá pensando. A função do artista é pensar em algo que quem está no banco não consegue pensar”.

Quem também participou do programa foi o humorista Gui Almeida, do canal Segunda Animada, compartilhando um pouco do seu processo criativo de vídeos onde faz perguntas aleatórias para pessoas no meio da rua. Para saber mais sobre toda a conversa do programa desta sexta-feira, 04, assista a íntegra do programa abaixo: