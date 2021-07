Globo retira ator de ‘Verdade Secretas 2’ após ex-namorada o acusar de agressão

Emissora se posicionou sobre a saída de João Gana do elenco da trama de Walcyr Carrasco

Reprodução/Instagram/dnartagencia/28.07.2021 João Gana já estava gravando 'Verdades Secreta 2'



O ator João Gana foi retirado do elenco de “Verdades Secretas 2” após ser acusado de agredir sua ex-namorada. Em nota enviada à Jovem Pan, a Globo confirmou a informação e, mesmo dizendo que não entrará em detalhes sobre o caso, informou que “toda denúncia que chega ao conhecimento da ouvidoria é apurada com rigor, sendo aplicadas as medidas cabíveis”. A emissora carioca também reiterou que “repudia de forma veemente todo e qualquer tipo de violência e tem um Código de Ética, que deve ser seguido por todos os colaboradores”.

A informação de que a ex-namorada do ator abriu um Boletim de Ocorrência e conseguiu uma medida protetiva contra João foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!. O jornalista informou que teve acesso a um vídeo que pode comprovar a acusação de agressão feita pela vítima e disse que ela pediu para ter sua identidade preservada, pois está traumatizada. Na trama de Walcyr Carrasco, que será lançada com um produto exclusivo Globoplay, João viveria Matheus, um jovem do interior que se torna modelo. Ele faria par com atriz Deborah Evelyn e seria neto da atriz Zezé Polessa. A Jovem Pan tentou contato com Luiz Lobo, agente artístico do ator, mas ainda não obteve retorno.