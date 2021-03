Gloria Pires dá apoio ao marido, Orlando Morais, internado com Covid-19: ‘Estamos juntos’

Filhas e vários artistas mandaram mensagens de apoio ao cantor que se recupera em Brasília

Reprodução/Instagram/gpiresoficial/24.03.2021 Orlando Morais, casado com Gloria Pires, foi internado em Brasília com Covid-19



O cantor Orlando Morais, casado com a atriz Gloria Pires, anunciou nas redes sociais que está internado com Covid-19. “Amigos e amigas, estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre”, escreveu o artista no Instagram. A veterana atriz da Globo comentou a publicação demonstrando apoio ao marido: “Estamos juntos, meu amor”. Em suas redes sociais, Gloria também postou uma foto fazendo um alerta: “Não esqueça: use máscara”. Antonia Morais, filha mais velha do casal, desejou força ao pai: “Falta pouco! Te Amo”. Ana Morais, também filha de Orlando e Gloria, postou: “Te amo, amor da minha vida! Já deu tudo certo”. Vários artistas deixaram mensagens de apoio ao cantor de 59 anos. “Para todos nós que te amamos, pedimos para que Deus esteja com você”, escreveu o ator Eri Johnson. “Amigo querido. Estamos todos vibrando pensamento positivo por sua pronta recuperação”, comentou a cantora Margareth Menezes. “Tudo vai dar certo”, acrescentou a atriz Fernanda Paes Leme, uma das primeiras artistas a testar positivo para a Covid-19.

