Zezé Di Camargo é internado após sentir dores no peito

O cantor sertanejo de 58 anos passou por uma bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas recebeu alta na manhã desta quarta-feira, 12

Reprodução Twitter Zcloficial A assessoria de imprensa de Zezé Di Camargo nega que ele tenha tido que passar por qualquer procedimento de emergência



O cantor sertanejo Zezé Di Camargo precisou ser internado após sentir dores no peito nesta terça-feira, 11. O artista de 58 anos permaneceu no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para fazer alguns exames, mas passa bem e recebeu alta na manhã desta quarta-feira, 12. A assessoria de imprensa do músico informou que ele já estaria voltando para casa e negou que Zezé Di Camargo tenha tido que passar por qualquer procedimento cardíaco de emergência. Segundo a assessoria, ele não teve que colocar um stent, pequeno tubo que mantém artérias abertas e evita a diminuição do fluxo sanguíneo.