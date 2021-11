‘A Fazenda 13’: Tiago Piquilo é eliminado com 26,87% dos votos

A mais votado para continuar foi Sthefane com 40,06% dos votos e Dayane recebeu 33,07% dos votos

Reprodução/ Record TV Cantor foi eliminado em sua segunda roça



A oitava roça de ‘A Fazenda 13‘ aconteceu nesta quinta-feira. O público precisou escolher entre a modelo Dayane Mello, a influenciadora Sthefane Matos e o músico Tiago Piquilo. Na votação da Jovem Pan, o escolhido para deixar a casa foi Sthe com 18,7% dos votos. O resultado oficial foi diferente e o eliminado foi Tiago Piquilo com 26,87% dos votos. Em resposta, o músico disse que “faz parte do jogo” e não se mostrou abalado pela eliminação. A mais votado para permanecer foi Sthefane com 40,06% dos votos e Dayane recebeu 33,07% dos votos.