Travis Scott pede que vítimas de tumulto em show entrem em contato com ele por ajuda

Nove pessoas morreram e centenas ficaram feridas durante apresentação do rapper no AstroWorld Festival, em Houston

Reprodução / Instagram / @TravisScott Travis Scott foi processado por pessoas presentes em show que se feriram



O rapper Travis Scott pediu que as pessoas que se feriram em tumulto durante seu show na última sexta, 5, entrem em contato diretamente com ele por ajuda através de um e-mail específico, segundo comunicado divulgado pela equipe do artista. Nove pessoas morreram e centenas se feriram por causa de um tumulto no Astroworld Festival, em Houston, no Texas, que levou a esmagamentos e pisoteamentos próximos ao palco no qual Travis era a atração principal. O rapper já havia se oferecido para pagar pelos funerais dos mortos e por acompanhamentos de saúde mental, e algumas pessoas entraram com processo contra ele pedindo indenizações na casa dos milhões de dólares. “Ele está perturbado pela situação e deseja desesperadamente passar suas condolências e fornecer ajuda assim que possível, mas quer respeitar os desejos de cada família em relação à melhor maneira de contatá-las”, afirmam os representantes de Travis no comunicado.