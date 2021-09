Grávida, Andressa Urach anuncia retorno de ‘Imola’, nome que usava quando se prostituía

Modelo também expôs mensagens que recebeu do ex-marido, nas quais afirma que foi traída

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial/29.09.2021 Andressa Urach anunciou o retorno de Imola e expôs o ex-marido



A modelo Andressa Urach anunciou nas redes sociais que a “Imola”, nome que usava quando fazia programa, está de volta. Além disso, ela divulgou que voltará a frequentar uma boate localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. “Vejo vocês no Gruta Azul”, escreveu a artista no Instagram. Na última sexta-feira, 24, a sócia do concurso Miss Bumbum anunciou o fim do seu casamento com o oficial de justiça Thiago Lopes, de quem está esperando um filho. Após a separação, Andressa disse que estava pensando frequentemente em cometer suicídio, mas não faz isso por causa dos seus filhos e por saber que “o inferno é real”. Nesta quarta-feira, 29, a ex-Fazenda, que já é mãe de Arthur, de 16 anos, expôs uma troca de mensagens com o ex-marido na qual afirmou que foi traída e deu a entender que está de volta à prostituição.

“Quem separou foi você, me deixou grávida, me traiu e ainda me humilhou falando que ia me ajudar com um pouco de dinheiro sabendo que eu não tinha como me sustentar”, disse Andressa em uma das mensagens. Thiago respondeu dizendo que não ia perdoar a modelo – aparentemente por ela anunciar o retorno de Imola. “Tu nunca me conheceu em fúria. Não volta para casa”, declarou o oficial de justiça. Ela rebateu: “Quando você casou comigo, você foi meu cliente, você sabia do meu trabalho! Aceitou e achou que eu iria fazer o que, já que me deixou? Sim, vou voltar porque tenho que fazer comida para o Arthur e almoçar também”. Andressa também postou o print de uma mensagem de Thiago dizendo que cortou o plano de saúde dela e do seu filho mais velho. “Eu estou grávida. Só estou expondo porque estou sendo ameaça”, falou a ex-integrante da Igreja Universal. A assessoria de imprensa de Andressa informou que não trabalha mais com ela. A Jovem Pan também tentou um contato direto com a modelo, mas ainda não obteve retorno.